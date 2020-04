Wielerkalender zit bomvol in september: renners zullen een belangrijke keuze moeten maken

De UCI heeft vandaag een beslissing genomen om de Tour de France uit te stellen tot 29 augustus. De Franse rittenwedstrijd eindigt wanneer het WK begint en het zou voor problemen kunnen zorgen met bepaalde renners.

Als het coronavirus het toelaat, zal de Tour gereden worden tussen 29 augustus en 20 september. Het zou voor problemen met andere wedstrijden kunnen zorgen, want het WK is van 20 september tot en met 27 september en de kans is bestaande dat de Ronde van Vlaanderen op 19 september zou gereden worden.

Daardoor zouden enkele renners de Tour niet kunnen uitrijden. Van Avermaet, Stuyven en andere klassieke renners zullen zich ongetwijfeld willen voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen en de vraag is of de Tour daardoor zal moeten wijken. Met het WK onstaat natuurlijk hetzelfde probleem.