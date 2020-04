Dennis verwijdert accounts op social media na kritiek voor inbreuk op richtlijnen: "Covid-19 kan mijn kont kussen"

Van Rohan Dennis zijn zijn enorme kwaliteiten als wielrenner bekend, maar ook dat hij geregeld eens tegendraads doet. Door onverwacht uit de Tour te stappen bijvoorbeeld of... de coronamaatregelen aan zijn laars te lappen. De Australiër kreeg voor dat laatste zware kritiek.

Rohan Dennis had in Girona de wagen genomen om een ritje te gaan maken. Toen hij geparkeerd stond langs de kant van de weg, postte hij een foto op zijn Instagrampagina. "Dag 34 - ik heb het huis verlaten. Covid-19 kan mijn kont kussen en de quarantaine ook", stond er te lezen.

Toen een volger al gewag maakte dat er snel een publieke verontschuldiging zou volgen, had Dennis al een antwoord klaar. "Stel u voor dat iedereen in uw ideale wereld woonde en we niet mogen zeggen wat we denken of onze emoties mogen tonen."

Making some valid points. Mr Dennis then deletes/suspends his Instagram and Twitter. pic.twitter.com/bDRnlNOFzr — David (@cyclingmole) April 18, 2020

Een andere lezer wees Dennis op de mogelijkheid om dit niet op sociale media te zetten, maar daar voelde de Australiër duidelijk ook weinig voor. Ondertussen heeft de renner van Team Ineos zijn accounts op sociale media volledig offline gehaald.