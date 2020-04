Fiets van Alberto Contador levert meer dan twintigduizend euro op voor strijd tegen covid-19

Heel wat wielerkampioenen hebben al op hun manier een bijdrage geleverd aan het gevecht tegen het coronavirus waar zowat de hele wereld mee bezig is. Ook Alberto Contador wilde zijn deel doen en deed dat door één van zijn koersfietsen te veilen.

De fiets van een zevenvoudig groterondewinnaar, daar is natuurlijk wel wat belangstelling voor. Inmiddels is de verkoop gesloten en is dus ook het bedrag dat de fiets oplevert gekend. Dat is 22 550 euro. Contador maakte het bedrag zelf bekend op zijn Instagrampagina.

Deze volledige som gaat naar de strijd tegen covid-19. In Spanje, één van de zwaarst getroffen landen, kunnen ze deze hulp maar al te goed gebruiken. Contador is ook dankbaar zijn fiets te kunnen inzetten voor een goed doel. "22 550 maal bedankt voor de 22 550 euro's die zijn ingezameld in de strijd tegen covid-19", laat de gewezen klimmer weten.