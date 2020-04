Ouders van nummer drie uit de Tour van 2014 besmet met corona: "Het is een heel gewelddadig virus"

Het coronavirus discrimineert niet: het kan iedereen te pakken krijgen. Ook rennersfamilies zijn dus niet veilig. Vraag dat maar aan Thibaut Pinot. Het coronavirus werd vastgesteld bij de vader en moeder van de Franse klimmer. Zelf is hij wel nog gezond.

"Mijn beide ouders zijn besmet geweest met het coronavirus", onthult Pinot op de site van Groupama-FDJ. "Mijn vader testte 25 dagen geleden positief en hij is nog altijd ziek. Het is niet makkelijk, er zijn ups en downs. Het is een heel gewelddadig virus."

Ook de buren van Pinot hebben positief getest, maar zelf blijft hij er voorlopig van gespaard. "Persoonlijk valt de lockdown voor mij nog mee. Ik hoef niet te klagen, ik heb geen geluk. Velen vragen me waarom wij als profrenners het recht niet hebben om te trainen, maar wij moeten het voorbeeld geven."

Wat niet wil zeggen dat de ronderenner erg gelukkig is met de trainingsomstandigheden. "Op de rollen trainen is echt niet mijn ding. Het heeft niets te maken met het gevoel dat ik buiten op de fiets heb." De UCI maakte ondertussen al deels een kalender op, maar garanties kunnen er niet gegeven worden. "Eind mei zullen we weten of de Tour echt kan doorgaan."

Pinot houdt er ook nog altijd rekening mee dat dat niet het geval zal zijn. "Als de Tour eind augustus niet kan starten, dan wordt het geen Tour in 2020. Dat zou betekenen dat de crisis nog niet voorbij is en dat we dit jaar helemaal niet meer kunnen koersen."