🎥 Koers kijken in coronatijden: Alberto Contador grijpt de macht in Verbier in 2009

Voor de televisie kruipen om urenlang live naar de koers te kijken, zit er nu nog even niet in. Daarom wijzen we u geregeld op videofragmenten van documentaires of memorabele wedstrijden uit het verleden. Gezien de actualiteit kozen we deze keer voor de Tour van 2009.

Er is tegenwoordig veel te doen over de Tour, of die al dan niet kan doorgaan in 2020. Daarom wilden we sowieso voor een fragment uit de Ronde van Frankrijk gaan. Anderzijds kwam er een verhaal uit 2009 opnieuw in de media: de tweestrijd tussen Alberto Contador en Lance Armstrong toen die allebei voor Astana reden.

Daarom keren we nog eens terug naar het beslissende moment van die Tour. Voor aanvang van de vijftiende etappe kon het in het algemeen klassement nog alle kanten uit. Contador en Armstrong stonden allebei voorin geposteerd. Met een verwoestende aanval op zes kilometer van de aankomst in de rit naar het Zwitserse Verbier trok Contador het laken naar zich toe.

ENKEL SCHLECK BEPERKT SCHADE

Enkel Andy Schleck kon op iets minder dan drie kwart minuut blijven. De rest kreeg meer dan een minuut aan hun broek. De teerlingen waren geworpen: Contador won de rit, pakte het geel en had in het klassement 1'37" voor op Armstrong. Contador was nu duidelijk de kopman binnen het team en zou later ook de Tour winnen. Bekijk hieronder de filmpjes van die bepalende dag in de Tour.