Dumoulin ziet zichzelf niet als grote concurrent van Campenaerts en waarschuwt voor collega die dat wel kan zijn

Een volledig jaar staat het werelduurrecord al op de naam van Victor Campenaerts. Stilaan is het uitkijken naar wie een poging onderneemt om zijn record aan te vallen. José De Cauwer opperde onlangs dat Tom Dumoulin dat wel zou kunnen.

Dumoulin reageerde hierop in een Facebook Live van Sporza. "Dan zegt Tom Dumoulin: daar is hij niet in geïnteresseerd. Voorlopig niet, neen. Ik vind echt koersen veel mooier dan een uur afzien op de piste. Ik mis daar volledig de heroïek. Dat komt ook omdat ik niet zo'n wielerachtergrond heb. Ik ben niet zo mee met dat recordverhaal."

MOEILIJK TE COMBINEREN MET GROTE RONDEN

Het matcht ook moeilijk met zijn andere doelstellingen. De Tour winnen of scoren op de Spelen, dat staat veel hoger op mijn verlanglijstje. Ik snap wel dat men zegt dat ik er de kwaliteiten voor heb, maar mijn focus ligt de volgende jaren op de grote rondes. En dat kun je moeilijk combineren."

DENNIS KAN HET WEL

Volgens Dumoulin is een andere lichaamsbouw ook idealer voor een poging op het werelduurrecord. "Voor het uurrecord moet je gewicht winnen, moet je power hebben. De enige die het zou kunnen aanvallen en waarbij het minder bijt in zijn programma, is Rohan Dennis. Als één iemand het succesvol kan aanvallen, is hij het wel."

Voor Dumoulin komen de grote ronden op de eerste plaats en dus is het voor hem hopen dat er dit jaar een Tour komt. Iedereen in Frankrijk krijgen, zou gezien het huidige gebrek aan reisverkeer wel eens één van de grotere obstakels kunnen zijn. "Als dat betekent dat tachtig procent van het peloton er is en 20 procent zoals Bernal niet, dan verwacht ik dat er toch een Tour zal zijn."