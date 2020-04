Opvallend: ondanks coronavirus toch twee contractverlengingen bij wielerploeg

Het coronavirus zorgt bij heel wat wielerploegen voor problemen, maar het houdt Arkea-Samsic niet tegen om het contract van twee renners te verlengen. Élie Gesbert and Thibault Guernalec blijven namelijk tot 2022 aan boord.

Het coronavirus houdt de wielerwereld in de ban. Heel wat wielerploegen hebben het financieel moeiijk door de situatie, maar Arkea-Samsic, de ploeg van Nairo Quintana, is wel al bezig met de komende seizoenen.

Volgens CyclingNews heeft de ploeg namelijk besloten om de contracten van twee renners te verlengen. Het gaat om Élie Gesbert and Thibault Guernalec. Zij blijven al zeker tot 2022 aan boord van de ploeg. Het is niet de enige contractverlenging sinds de uitbraak van her virus, want op zondag tekende Romanian Eduard een contractverlenging bij Nippo–Delko–One Provence.