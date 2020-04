Concurrentie met de Tour te groot: Spaanse rittenkoers ziet dan toch af van nieuw gekozen datum

Eén van de koersorganisatoren die voor zijn wedstrijd een oplossing had gevonden, moet nu op de eerder genomen stappen terugkeren. Het gaat over de Ronde van Madrid. Die zal wegens concurrentie met de Tour toch pas een volgende editie kennen in 2021.

De Ronde van Madrid, een 2.1-wedstrijd, stond op de oorspronkelijke planning in het eerste deel van mei. Van 7 tot 10 mei zou de koers verreden worden, maar dat ging natuurlijk niet vanwege het coronavirus. Daarom dat de organisatie al nadacht over een nieuwe startdatum en in zijn zoektocht uitgekomen was bij 17 september.

CONCURRENTIE MET TOUR ZOU DEELNEMERSVELD AANTASTEN

Op 20 september zou dan de laatste rit gereden worden. Maar dat is ook nog de laatste dag van de Tour, zoals die op de alternatieve kalender voorzien is. De organisatie van de Ronde van Madrid vreesde in dat geval een minder sterk bezet deelnemersveld en minder aandacht.

Omdat de wedstrijd zou samenvallen met de Ronde van Frankrijk beslisten ze in Madrid om toch over te gaan tot afgelasting en pas volgend jaar een volgende editie te organiseren. In 2019 kroonde de Fransman Clément Russo zich tot eindwinnaar in de Ronde van Madrid.