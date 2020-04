Evenepoel beoordeelt zijn eerste etappe in virtuele Ronde van Zwitserland: "Leuk, maar zwaar!"

Remco Evenepoel was woensdag de beste Belg in de virtuele Ronde van Zwitserland, ofwel de 'Digital Swiss 5 series'. Op de website van zijn ploeg Deceuninck-Quickstep geeft Evenepoel uitleg hoe de etappe verlopen is.

De eerste etappe van de Digital Swiss 5 Series was een etappe van 26,6 kilometer op een heuvelachtig parcours. Rohan Dennis won overtuigend voor Team Ineos, in zijn zog eindigde Evenepoel als zevende. "Het ging van bij het begin enorm snel", opent Evenepoel. "Ik ben een beetje te rustig gestart waardoor ik meteen moest achtervolgen. Ik ben dan nog in de eerste groep geraakt, maar moest er dan vooral op letten dat ik mezelf niet zou opblazen", reageert hij. Op een gegeven moment reed de youngster op de vijfde plaats, maar hij werd toch nog ingehaald door twee andere renners. "Ze haalden me in op een daend stuk, ik kon alleen maar proberen om de power te behouden. Het was een leuke, maar zware ervaring", concludeert hij.