Greg Van Avermaet aan zet op tweede dag van Digital Swiss 5: dit staat hem te wachten

De openingsetappe in de Digital Swiss 5 was op papier iets voor berggeiten. Toch was het tijdritspecialist Rohan Dennis die veruit de sterkste was. Afwachten wat de tweede rit, over een heel ander virtueel parcours, gaat geven.

Een andere rit betekent ook een ander deelnemersveld. Dat zal elke dag wel wijzigen in de Digital Swiss 5. Vanuit België is het vooral uitkijken naar de prestatie van Greg Van Avermaet. Zijn overwinning in de virtuele Ronde van Vlaanderen toont aan dat koersen op rollen hem best wel ligt. Kan de sterkhouder van CCC een gooi doen naar een tweede virtuele zege?

MINSTE HOOGTEMETERS IN HELE RONDE

Het parcours zou hem alvast beter moeten liggen dan in de eerste rit, waar hij niet aan deelnam. Zoals aangegeven is het veel vlakker: er moeten slechts 180 hoogtemeters overwonnen worden. Dat is het minste in deze hele virtuele Ronde van Zwitserland.

Nu zien we het in zo'n koers op rollen het ook niet meteen komen tot een grote groepssprint. Mannen als Van Avermaet komen dus zeker in aanmerking voor de zege. Het gaat om een virtuele etappe van en naar Frauenfeld. De renners zullen 46 kilometer moeten afleggen. Het zal er vooral op aankomen om de grote motor aan te spreken.