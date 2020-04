Snelle beslissing op komst voor hervorming RSZ-voordelen voor wielrenners en andere sporters

Voornamelijk de renners die in ons land wonen en voor een Belgische ploeg rijden, hangt er een hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen boven het hoofd. Dat geldt uiteraard niet enkel voor het wielrennen, maar voor alle sporten. In elk geval mag er snel een beslissing verwacht worden.

Woensdag is er opnieuw politiek overleg geweest over de RSZ-korting in de topsport. Naast onafhankelijke Jean-Marie Dedecker zaten ook politici van Sp.a, N-VA, CD&V, Open VLD en Groen mee rond de tafel. De partijen willen nog voor de zomer met een gemeenschappelijke tekst komen.

GROTERE BIJDRAGE VOOR GROOTVERDIENERS

Die zou dan moeten aangeven welke richting het juist uitgaat met de RSZ-voordelen van de sporters. Dat de RSZ-bijdrage voor grootverdieners de hoogte in moet en dat de voorwaarden voor de bedrijfsvoorheffing herbekeken moeten worden, daar zijn de Vlaamse partijen het alvast over eens.

Daarnaast zal er steun gezocht worden langs de Franstalige kant van de taalgrens. Het is een dossier dat vooral het voetbal dreigt te treffen, maar het is ook afwachten welke maatregelen ook een invloed zullen hebben op het wielrennen.