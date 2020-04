Wereldkampioen, olympisch zilveren medaille... Toppers uit vele sporttakken wagen zich aan nieuwe uitdaging

Door het coronavirus ligt de sportwereld even stil, maar televisiezender VIER lijkt daar de oplossing voor gevonden te hebben met hun 'Container Cup'. Een programma waarbij sporters uit verschillende disciplines het tegen elkaar opnemen om de beste all-roundsporter te vinden.

Twintig sporters en tien bekende Vlamingen nemen het in 7 disciplines tegen elkaar op in een container, maar dat doen ze allemaal in dezelfde container. Om dat te kunnen doen, moet de container na iedere sporter helemaal gedesinfeceert worden.

In die container moeten de deelnemers lopen, fietsen, roeien, golfen, klimmen, schieten en gewichtheffen. Er wordt dan telkenes een algemeen klassement opgesteld en op het einde wordt bekendgemaakt wie de beste all-roundsporter is.

Het deelnemersveld is alleszins niet mis: wielrenners Remco Evenepoel en Oliver Naesen hebben hun deelname bevestigd. Maar ook Thomas Briels, kapitein van de hockeyploeg, zwemmer Pieter Timmers en Bekende vlaming Erik Van Looy doen mee. Ook vrouwen zullen deelnemen, zo doen zwemster Fanny Lecluyse en voetbalster Tessa Wullaert zullen ook zeker mee.