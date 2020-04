Grappig onderonsje bij Lotto: Ewan jent De Buyst en probeert thuis niet al te veel pampers te moeten vervangen

In coronatijden kunnen bepaalde ploegmaats plots lange tijd ver van mekaar verwijderd zijn, maar als er een goede band is, blijft die wel intact. Dat bewijzen Caleb Ewan en Jasper De Buyst. 'VTM Nieuws' bracht hen via een videocall met elkaar in contact.

Caleb Ewan geniet thuis van de momenten met zijn dochtertje. "Nu kan ik veel tijd met haar spenderen. Tijdens deze lockdown leerde ze kruipen. Mooi dat ik dat niet heb moeten missen." En vervangt de Australiër ook pampers? "Tja.. Dat probeer ik mijn vrouw te laten doen, maar soms geraak ik er niet onderuit", lacht de spurtbom van Lotto Soudal. En wat gaat dit jaar nog brengen op sportief vlak? Komt er een Tour? Jasper De Buyst gelooft er wel in, omdat hij zich dit jaar al veilig voelde tijdens een rittenkoers in Frankrijk, Parijs-Nice namelijk. "Ik voelde mij nooit bedreigd door het virus. Ze losten het heel goed op aan de start-en aankomstplaatsen. Als ze het echt willen, gaat het wel." BINNENKORT EWAN VS DE BUYST OP ZWIFT? De Buyst gaat ook meedoen in een rit van de Digital Swiss 5. "Ik mis het afzien", zegt onze landgenoot. Ewan grijpt meteen zijn kans om hem uit te dagen. "Doe eens een rit op Zwift met mij, dan laat ik je afzien. Ik zal ingeven dat ik 80 kilogram weeg, dan kan iedereen mij volgen."