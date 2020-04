Dylan Teuns blij met lovende woorden van ploegmaat: "Toffe kerel" en "Het klopt volledig"

Het blijkt nog maar eens wat voor een gewaardeerde renner Dylan Teuns is binnen het geheel van Bahrein-McLaren. Onlangs stelde Heinrich Haussler zijn Dream Team op van renners met wie hij al had samen gereden. Ook Dylan Teuns werd daarin opgenomen.

"Ik wist dat dat redelijk recent verschenen was. Mijn moeder had me hierover verteld. Ik wil het zeker zelf wel eens lezen", vertelt Dylan Teuns aan Wielerkrant. De twee teamgenoten komen ook goed overeen. "Heinrich is echt een toffe kerel om als ploegmaat te hebben."

Haussler gaf er ook een beschrijving bij waarom hij voor welke renner koos. Bij Teuns haalde de Australiër aan dat hij goed zijn eigen streng kan trekken en ook resultaten kan halen in een ploeg die niet volledig rond hem gebouwd is. Ook de koelbloedigheid in de koers zou één van de sterke punten zijn van Teuns.

"Die mooie woorden horen, dat is altijd plezant", reageert Teuns. En gaat hij ermee akkoord dat hij een zelfstandige renner is? "Het klopt volledig. Iedereen heeft wel een ploeg nodig, maar in positioneren ben ik redelijk goed."

En is het ook zo dat niets hem lijkt te deren tijdens de koers, zoals Haussler aangeeft? "Dat kan wel, ja. Ik geniet er echt van als ik koers. Als je dan het hoofd kunt koelhouden - want in de koers zit je toch steeds een beetje in een stressituatie -, dan is dat altijd positief."