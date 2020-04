Inmiddels 40 jaar geleden dat Bernard Hinault triomfeerde in legendarische Luik-Bastenaken-Luik

Het had vandaag Luik-Bastenaken-Luik moeten zijn. Jammer dat het niet kan doorgaan, want de renners hadden in het zonnetje kunnen fietsen. Dat is in het verleden al wel eens anders geweest. In 1980 bijvoorbeeld, het jaar van Bernard Hinault.

De op dat moment tweevoudig Tourwinnaar had Luik-Bastenaken-Luik al eens een keertje gewonnen en schreef de Ardennenklassieker een tweede keer op zijn naam. In een memorabele editie. Het was een ondergesneeuwde koers: onderweg zouden liefst 153 renners opgeven. HEROÏSCHE SOLO De sneeuw en de vrieskou zorgden voor omstandigheden om van te huiveren. Maar Bernard Hinault beet op de tanden en begon aan een heroïsche solo. Met een voorsprong van meer dan negen minuten op eerste achtervolger Kuiper bereikte hij de finish. Toch zal hij zelden zo op de fiets afgezien hebben dan die dag. Niet moeilijk dat Luik-Bastenaken-Luik een speciaal plaatsje heeft in het hart van de Fransman. In 2014 vertelde Hinault nog aan Het Nieuwsblad dat enkel grote kampioenen winnen in Luik-Bastenaken-Luik. Zoals hijzelf dus. Hij wees er ook op dat op Saint-Nicolas altijd nog sterke mannen wegrijden en er niet zoals in veel andere wedstrijden defensief gekoerst wordt.