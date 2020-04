Contador gelooft Froome als hij zegt dat hij klaar is: "Eén van de grootste kanshebbers in de Tour"

Christopher Froome heeft via Twitter laten weten dat hij zichzelf klaar acht de Tour voor een vijfde keer te winnen, moest die doorgaan dit najaar. Een andere ervaringsdeskundige in het winnen van grote ronden is Alberto Contador. De Spanjaard gelooft alvast in Froome.

Bij Cyclingnews gaat Contador er dieper op in. "De verandering van de data van de grote ronden zal in het voordeel spelen van de renners die mentaal het sterkst zijn." Zeker voor Christopher Froome zou het uitstel voordelig zijn. "Omdat hij dat zware ongeval had, ook al zagen we in februari al dat zijn comeback goed verloopt", verklaart Contador. "Maar de concurrenten die een goede winter achter de rug hadden, lagen nog steeds voorop. Misschien zou het moeilijk geweest zijn voor hem om op hun niveau te geraken." Gezien de huidige omstandigheden is het een volledig ander verhaal. "Nu moet iedereen door de lockdown, iedereen start weer vanaf nul en dus met dezelfde fysieke conditie als Froome. In augustus zal hij alle achterstand weggewerkt hebben. Hij gaat één van de grootste kanshebbers zijn in de Tour."