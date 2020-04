Dit gebeurde er op 27 april: net geen ritwinst voor Sagan, Valverde wint in België en Vuelta-succes voor Eddy Planckaert

Geen koers door het coronavirus op 27 april 2020, maar op deze dag in de geschiedenis zijn er natuurlijk wel al een aantal straffe wielerprestaties geleverd. We pikken er voor u een aantal tussenuit. Met in de hoofdrol onder andere Peter Sagan en Eddy Planckaert.

In 2010 begon de Ronde van Romandië op 27 april met een proloog van 4,3 kilometer in Porrentruy. Dit was de periode waarin Peter Sagan zich in korte tijdritten wel eens vol durfde te smijten. Zo ook op deze dag. De Slovaak strandde op wel geteld één seconde van de overwinning. Ritwinaar en eerste leider werd de Italiaan Marco Pinotti van HTC-Columbia.



Twee jaar voordien won Alejandro Valverde voor de tweede keer Luik-Bastenaken-Luik. De Spanjaard was op pad met Davide Rebellin en Fränk Schleck. In een spurt met drie toonde Valverde zich de snelste. Achtervolgers kwamen een halve minuut of meer te laat.

Dag op dag 35 jaar geleden is het dat ze in de Vuelta vertrokken in Santiago de Compostela voor de vierde etappe. Na 162 kilometer zouden de renners aankomen in Lugo. Daar kon gesprint worden om de zege en dat was toen een specialiteit van niemand minder dan Eddy Planckaert. Hij bleef Francis Castaing en Sean Kelly voor. Fons De Wolf werd achtste.