Voorbije weken verliepen wel erg verschillend voor Benoot en Matthews: "Koersen eind augustus zou droom zijn"

In deze coronatijden houden ze er bij VTM van om het contact tussen ploegmaats te verzorgen en een dubbelgesprek te houden. In het meest recente waren Michael Matthews en Tiesj Benoot aan de beurt. Die twijfelen eraan of er nog gekoerst gaat worden in 2020.

"Ons grootste doel waren de klassiekers. Michael heeft zich al bewezen in de Waalse klassiekers. Ik wou daar ook beter worden", schetst Benoot zijn oorspronkelijke bedoelingen. Dat hij in orde was, konden we al zien tijdens Parijs-Nice. "Ik voel geen frustratie. Ik heb kunnen laten zien wat ik kan. Ik heb niet de hele tijd voor niets getraind."

En toch. We hebben er het raden naar wat het nog gaat worden dit seizoen. "Toen ik hoorde van de Tour die eind augustus wordt gereden, was ik gelukkig. Maar nu houd ik toch weer beide voeten op de grond." Matthews treedt hem bij. "Koersen eind augustus zou een droom zijn." Waarop Benoot zegt: "Ik denk dat we veel geluk moeten hebben om dit jaar nog te koersen."

MATTHEWS IN SLOWAKIJE

Uitgezonderd het sportieve is het voor Benoot wel een periode zonder zorgen. Voor Matthews ligt dat helemaal anders. "Ik zit momenteel in Slowakije. Vorige week ben ik naar hier gereisd. Ik moest twee weken in lockdown, dat wil zeggen dat ik over een week buiten mag trainen. Mijn vrouw is Slowaakse, er is hier meer ruimte dan in Monaco."