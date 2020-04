Dan toch geen Tour de France voor Van Der Poel? 'Geen extra teams'

Dan toch geen Mathieu Van Der Poel in de Ronde van Frankrijk dit jaar? Volgens sommige bronnen wel, maar volgens cyclingnews zeker niet.

Er werd gezegd dat teams 7 renners gingen meenemen naar de grote rondes in plaats van de gebruikelijke 8 waardoor er ruimte kwam voor een paar extra teams. Maar dat is niet waar, zeggen ze bij Cyclingnews. Bij Alpecin-Fenix waren ze al aan het lobbyen om toch deel te nemen aan de Tour, maar daar lijkt nu niets van te komen.

Twee bronnen zouden aan Cyclingnews verteld hebben dat het aantal renners per ploeg in grote rondes op acht blijft staan. Met minder renners is de organisatie bang dat sommige ploegen minder visibiliteit en dus ook minder reclame/geld zouden krijgen.

De klassiekers zullen mogelijk wél met een renner minder gereden worden, 6 in plaats van 7. Het doel daarvan is om de kleinere ploegen meer koersdagen te gunnen.