Deceuninck-Quick.Step geeft afspeellijsten vrij: Evenepoel gaat voor electro, dance en rap

Het is geen geheim dat muziek een belangrijke rol speelt in het leven van wielrenners. In het bijzonder wanneer ze zich op de rollen klaarstomen voor het begin van een wedstrijd, maar eigenlijk gewoon in zijn geheel. Bij Deceuninck-Quick.Step hadden ze daarom een leuk idee.

De renners van The Wolfpack hebben afspeellijsten samengesteld met hun favoriete nummers voor, tijdens en na hun inspanning. Deze zijn op Spotify terug te vinden onder de namen "Get In The Zone", "Full Gass" en "Cooling Down".

Elke renner moest dus drie liedjes kiezen en gaven zo inkijk in hun muzikale stijl. Iljo Keisse ging voor AC/DC, Thunderball en The Chainsmokers. Bob Jungels luistert in de warming-up geregeld naar 'Turn Me On' van Riton, Oliver Heldens en Vulda. Hij is overigens niet de enige renner in de ploeg die dat graag hoort. Ook 'Remember The Name' van Fort Minor en 'Higher Love' van Whitney Houston en Kygo vallen bij hem in de smaak.

Voor Kasper Asgreen mag het er al eens stevig aan toe gaan, getuige zijn keuzes voor Three Days Grace, Five Finger Death Punch en Don Henley. Julian Alaphilippe kiest voor Eric Prydz, Nina Simone en na de koers voor Lost Frequencies.

Remco Evenepoel dan? Die luistert in de opwarming het liefste naar 'Synrise' van de electroband Goose. Voor de race zelf is 'Chernobyl' van de dj Pat B voor hem ideaal. Tijdens de cooling down opteert Evenepoel voor 'Highest in the Room' van de Amerikaanse rapper Travis Scott. Bij Yves Lampaert is het simpel: die luistert de hele tijd naar de flashback megamix van dj Pat B.