Dit gebeurde er op 30 april: Vanderaerden wint als neoprof op hoogste niveau, Porte haalt eindwinst in Romandië binnen

Momenteel staan er nog geen wielerwedstrijden op het programma, maar in de geschiedenis werden er op deze dag wel al straffe prestaties verwezenlijkt. Onze duik in het verleden brengt ons naar Vueltasucces voor twee Belgen en winst in de Ronde van Romandië voor Richie Porte.

Dat laatste resultaat is het meest recent. In de afsluitende tijdrit van de Ronde van Romandië 2017 in Lausanne is Roglic het sterkst. Porte is tweede op acht seconden van de ritwinnaar en stelt zo zijn eindzege veilig. Porte houdt in het klassement immers 21 seconden over op Simon Yates. Roglic moet het stellen met de derde plaats in de eindstand.

Succes in een grote ronde is wel nog iets anders. Het was weggelegd voor Eric Vanderaerden in 1983, ondanks dat dit pas zijn eerste jaar was als prof. 1983: Vanderaerden wint tweede Vueltarit. In de tweede etappe van Cuenca naar Teruel is hij het snelst aan de meet. Vanderaerden houdt Saronni en Vermeulen af. Vanderaerden zou later nog zeven ritten winnen in grote ronden en triomfeerde ook één keer in de Ronde van Vlaanderen.

POLLENTIER VIERT IN BENIDORM

We gaan nog verder terug in de tijd, naar de Vuelta van 1977. Op 30 april stond toen de individuele tijdrit van 8,3 kilometer in Benidorm op het menu. De Spanjaarden beten in het zand: Lasa en Viejo eindigden op respectievelijk 29 en 36 seconden van ritwinnaar Michel Pollentier, die dag veruit de sterkste.