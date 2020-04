Franse minister van Sport verduidelijkt standpunt over Tour: "Social distancing geldt ook voor de renners"

Dat sport momenteel niet de hoogste prioriteit geniet, zei Roxana Maracineanu onlangs. Logisch gezien de wereldwijde bezorgdheid over volksgezondheid. Maar het blijft een opvallende uitspraak voor een minister van Sport. Wat betekent dat nu juist voor de Tour?

Bij France Info benadrukt de Franse minister van Sport vooral dat ook de wielerwereld rekening dient te houden met de veiligheidsmaatregelen en dat die in augustus in Frankrijk wellicht grotendeels hetzelfde zullen zijn als nu. Voorbereidingskoersen organiseren gaat dus geen evidentie worden.

GEEN VOORBEREIDINGSWEDSTRIJDEN?

"De Tour komt op zich niet in het gedrang", onderstreept Maracineanu. "Maar opdat hij kan worden gereden, moeten renners voorbereidingswedstrijden kunnen doen, ze moeten in een peloton mogen rijden. Dat is nu niet het geval."

Dat is inderdaad nogal moeilijk met de anderhalve meter afstand die iedereen moet respecteren. "De social distancing die geldt voor de rest van de samenleving, geldt ook voor de renners. Vandaag moeten al die onzekerheden nog worden opgeheven."