Pauwels Sauzen-Bingoal ziet geen probleem richting winter: "Laten we niet aan de klaagmuur gaan staan"

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal, dat voornamelijk focust op het veldrijden, is er nog geen paniek over de huidige situatie in het wielrennen. Ook niet bij ploegleider Gianni Meersman, die zich toch bezighoudt met de campagne op de weg. Die is nu onbestaande, maar Meersman blijft positief.

"Normaal zouden we nu aan onze eerste voorbereidingsstage bezig zijn", zegt Meersman op de site van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Maar ondertussen is onze kalender jammer genoeg helemaal leeg, al zeker tot eind juni. Het enige wat overblijft is de VOO-Ronde van Wallonië. Al de rest is afgelast. En nee, er zijn op dit moment geen alternatieven."

GEEN ACHTERSTAND

Toch is het niet het moment om te dramatiseren. "Laten we vooral niet aan de klaagmuur gaan staan. Om te beginnen, in België en Nederland heeft iedereen de voorbije weken buiten kunnen fietsen. Onze renners hebben tot vandaag hun duurtrainingen perfect kunnen afwerken. Niemand heeft wat dat betreft een achterstand. Integendeel, ze zouden nog beter in vorm moeten zijn."

WERKEN OP INTENSITEIT

Dat vraagt toch om een verklaring. "Door het coronavirus bestaat het rennersleven in deze periode letterlijk uit trainen, eten en rusten. Als er geen voorbereidingskoersen zijn, dan heb je nog zelf in de hand met welke vorm je aan je winter begint. Dan wordt het kwestie van in de zomermaanden goed op intensiteit te werken op training."

Voor Meersman is het vrij simpel wat de voorbereiding op het veldritseizoen betreft. "Eigenlijk moet je het niet moeilijker maken dan het is: wie het hardst kan afzien op training, zal er van in het begin van het seizoen staan."