Van der Poel op weg naar de Tour: UCI gaat regels herzien

Mathieu van der Poel heeft al meermaals verkondigd dat hij graag nog naar de Tour zal willen. De kans dat de Nederlander van Alpecin-Fenix zijn zin krijgt is gestegen. Dat komt in de eerste plaats door de beslissing van de UCI zelf.

Het Laatste Nieuws meent te weten dat de UCI de regels voor de Pro Teams - zeg maar de continentale ploegen - gaat herzien. Ook het aantal renners per ploeg in de WorldTour-wedstrijden gaat opnieuw bekeken worden. Zo kan de UCI twee vliegen in één klap slaan.

2 VLIEGEN IN 1 KLAP

Het komt zo tegemoet aan de continentale ploegen die bijvoorbeeld nog geen wildcard kregen voor de Tour, zoals Alpecin-Fenix en Circus-Wanty Gobert. Daarnaast valt zo ook een mouw aan te passen aan de kalender voor de Pro Teams. Als dat een volledig aparte kalender moet zijn, valt dat nog moeilijk in te vullen in het drukke najaar.

Vorig jaar namen 21 ploegen van acht renners deel aan de Tour. Als elke ploeg een renner minder mag opstellen, laat dat ruimte voor 21 renners... of drie ploegen. Kans is groot dat Alpecin-Fenix dan op een ticket mag rekenen, want de interesse van de Tour in Van der Poel is even groot als omgekeerd.