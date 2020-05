Van Avermaet en co doen tegenvoorstel: "80 procent inleveren is onmogelijk"

De renners van wielerformatie CCC hebben een tegenvoorstel gedaan om tegemoet te komen aan de financiële noodsituatie waarin hun ploeg verkeert.

CCC-renner Fausto Masnada reageerde bij het Italiaanse Spazio Ciclismo op de vraag van de ploeg om 80% van hun loon in te leveren. "De situatie is kritiek, maar het voorstel van de ploeg is onmogelijk te aanvaarden. We hebben ons als renners verenigd en een tegenvoorstel gedaan om elkaar halverwege tegemoet te komen", laat de revelatie uit de Giro van 2019 weten.

De schoenwinkels mog in Polen ondertussen opnieuw open, mogelijk is voor CCC de redding misschien toch nog nabij.