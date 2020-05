Remco Evenepoel een jaar langer Europees kampioen tijdrijden: andere datum voor kampioenschap gezocht

De gouden medaille die Remco Evenepoel vorig jaar veroverde op het EK tijdrijden in Alkmaar blijft sowieso voor altijd in zijn bezit, maar ook zijn trui van Europees kampioen mag hij nog een tijdje aantrekken in het werk tegen de klok. Het EK wordt met een jaar uitgesteld.

Er zal op de alternatieve kalender van de UCI voor 2020 dus geen plek zijn voor het EK op de weg of het EK tijdrijden. Het UCI heeft aangekondigd dat het kampioenschap uitgesteld zal worden. Het EK zou gereden worden in het Italiaanse Trento en stond op het programma van 9 tot 13 september.

Door de noodzakelijke aanpassingen aan de wielerkalender zou het EK dan midden in de Tour vallen en dat is allesbehalve ideaal. Daarom dus het uitstel: het EK zal in 2021 dan wel in september plaatsvinden. Wanneer precies, dat is nog niet bekend.

TWEE OPTIES OP TAFEL

Er liggen twee opties op tafel. Ofwel gaat het EK volgend jaar door van 1 tot 5 september. Een andere mogelijkheid is om het een week later te houden, van 8 tot 12 september. In 2019 kroonden Remco Evenepoel (tijdrijden) en Elia Viviani (wegrit) zich tot Europees kampioen.