Wielerwereld in rouw na overlijden ex-wielrenster (25)

Eva Mottet, vader van Charly Mottet is afgelopen week in Frankrijk gestorven. Mottet stopte in 2012 met wielrennen na een zware val op het WK in Valkenburg.

Eva Mottet gold vooral als groot wielertalent in het tijdrijden. De jonge Française werd op het EK tijdrijden in 2012 vierde (achter Lotte Kopecky) en op het WK tijdrijden zesde. Maar één dag later, op het WK op de weg, kwam Mottet zwaar ten val. Ze had een hevige hals- en neusblessure en moest haar carrière vroegtijdig stoppen. Na haar carrière als renster bleef ze wel actief in de sport en werd ze masseuse. Op haar 25e is ze overleden in Frankrijk.

Haar vader Charly Mottet is een bekend renner uit de jaren 80 en 90. Hij won twee keer de Ronde van Lombardije en werd in 1990 tweede in de Giro die gewonnen werd door Giannu Bugno.