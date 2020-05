Wout Van Aert wint eerste virtuele race van Jumbo-Visma: "Vandaag was mijn beste kans op winst"

Wout Van Aert heeft de eerste etappe van de Jumbo-Visma eCompetitie gewonnen, dat is een virtuele wedstrijd waar enkel de renners van Jumbo-VIsma aan deelnemen. De komende drie zondagen staan er nog drie etappes op het programma.

De etappe van vandaag was een relatief vlakke etappe van 40 km met één klimmetje. Van Aert haalde het in de sprint voor Jonas Vingegaard en Sepp Kuss. In die sprint leverde Van Aert een wattage van 1000(!) watt.

"Het was lastig", reageert Van Aert. "De jongens reden van in het begin heel snel. Ik ben diep moeten gaan op het klimmetje. We waren toen met 7 weg en ik wou wachten op mijn sprint. Ik heb die sprint perfect getimed alhoewel Sepp Kuss me nog een beetje verraste. De etappe van vandaag was mijn beste kans om te winnen, de volgende drie worden moeilijk. het is altijd leuk om te winnen", laat hij weten via de sociale mediakanalen van de ploeg.

Jumbo-Visma organiseert deze virtuele wedstrijd in samenwerking met Zwift en is op zoek naar de beste klassementsrenner, sprinter en klimmer van de ploeg. Kopman Primoz Roglic deed niet mee met de etappe van zondag, hij heeft digitale problemen met zijn toestel waardoor de gegevens niet goed doorgestuurd worden.