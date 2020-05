🎥 Lotto neemt afscheid van Van Gyseghem: "Je moet harder gewerkt hebben dan ik, want je gaat eerder met pensioen"

Nu de meimaand is ingezet, is het helemaal officieel: verzorger Marc Van Gyseghem is met pensioen en maakt dus geen deel meer uit van Lotto Soudal. Wat vaststaat is dat ze hem bij de Belgische WorldTour-ploeg wel in het hart dragen.

Op 1 mei kwam Jelle Wallays al een verrassingsontbijt bezorgen ten huize Van Gyseghem. Afscheidnemen van de hele ploeg deed de soigneur in een videocall met 57 personen. Van Gyseghem en de andere deelnemers heften hierbij ook al eens het glas. Eén van de mensen die aan het woord kwamen, was Marc Sergeant. Die laatste richtte zich rechtstreeks tot Van Gyseghem. "We hebben dezelfde leeftijd, maar je moet harder gewerkt hebben dan ik, want je gaat eerder met pensioen", kon er wel een grapje af. Emotional moments - videocall with 57 persons - when @Marc_V_Gyseghem started his pension in full lockdown period. 24 years as a soigneur, 15 years with #LottoSoudal... Hero... #wewillmissyou @marc_sergeant @PhilippeGilbert @JasperDeBuyst @johnlelangue https://t.co/sOfBU8xJEh — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 3, 2020