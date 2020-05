Dit gebeurde er op 4 mei: Cavendish schenkt Quick.Step roze trui, Merckx en De Vlaeminck vlammen in Romandië,...

Voorlopig nog nieuwe wielerwedstrijden op het programma, ook niet op deze vierde mei. In het verleden zijn er op deze dag wel al straffe wielerprestaties geleverd. Met name door Mark Cavendish, Wilfried Nelissen en Eddy Merckx. We belichten hun triomfen van weleer nog eens.

Voor het meest recente van deze hoogtepunten op 4 mei keren we terug naar de Giro van 2013. Die start met een etappe van en naar Napoli, over een afstand van 130 kilometer. De rit heeft al bij al weinig om het lijf. Aan de streep komt het tot een aangekondigde massasprint. Cavendish demonstreert zijn snelheid en klopt Viviani en Bouhanni. Omega Pharma-Quick.Step heeft zo meteen de leider in de Giro in zijn rangen.

NELISSEN KLOPT COLONNA EN ZABEL

Nog een afspraak voor sprinters is de derde rit in de Vierdaagse van Duinkerke in 1995. Na een korte etappe van Villeneuve d'Ascq naar Hénin-Beaumont positioneert Henrik Redant zich als vierde. Een andere Belg doet echter beter en is goed voor winst: Wilfried Nelissen. De snelle man van Lotto-Isoglas houdt Federico Colonna van Mapei en de Duitser Erik Zabel achter zich.

Voor ons derde moment keren we nog een stuk verder in de tijd, naar 1976. De Ronde van Romandië begint dat jaar met een proloog van 3,5 kilometer in Genève. Het is de periode van de wielerhelden Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck en zij zijn ook in deze minitijdrit op de afspraak. De Fransman Bourreau duikt onder de tijd van De Vlaeminck, maar de zege gaat naar Merckx, die meteen ook de eerste leider is.