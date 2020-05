Froome bespreekt concurrentie bij Ineos en restricties voor de koers: "Zie niet in hoe ze voorkomen dat volk komt kijken"

In een gesprek op Instagram heeft Christopher Froome zich onder andere uitgelaten over de imagoschade die het wielrennen nog altijd heeft door de generatie Armstrong. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Of we nog koers gaan zien in 2020 bijvoorbeeld.

Als in een aantal landen bepaalde coronamaatregelen aangehouden blijven, moeten er misschien restricties ingevoerd worden om wielerwedstrijden tot stand te brengen. "Ik zie niet in hoe ze gaan voorkomen dat het volk naar de koers komt kijken. In theorie kan de koers doorgaan. De grote vraag is of de organisatie kan voorkomen dat mensen een menigte vormen."

Froome beseft wel dat het niet de omstandigheden zullen zijn die iedereen gewend is. "Er zullen wel niet de gebruikelijke scènes zijn, waarbij we door een mensenzee moeten." Als er nog een Tour komt, hoopt Froome een gooi te doen naar de eindzege. Maar Bernal en Thomas hebben diezelfde wens. "Het belangrijkste is dat één van ons drie wint."

Allemaal goed en wel, maar er moet toch een kopman zijn? "Wie kopman wordt, moet de teamleiding voor aanvang van de race beslissen, op basis van ons vormpeil en uiteraard kan dat door allerhande koerssituaties veranderen. Met drie kandidaat-winnaars hebben we tactisch een troef in handen. We komen goed overeen en het team heeft er dankzij allerlei technische snufjes wel een goed zicht op wie van ons drie het sterkst is."