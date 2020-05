Astana zet dominantie in de verf met zege van Fuglsang, Jumbo-Visma mede dankzij De Plus naaste belager

Bij Astana beschikken ze wel over een aantal uitstekende hardrijders en het mag dan ook niet verrassen dat de Kazachse formatie het zo goed doet in het koersen op de rollen. Sinds de virtuele Giro is gestart, deelt Astana al de lakens uit. Dat was ook zo in de virtuele rit naar Sestrières.

Astana ving de virtuele bergetappe reeds aan met vele minuten voorsprong in het klassement. Daar kwam nog eens bij dat zowel Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko het goed deden in deze bergetappe. Fuglsang toonde zich de beste, Lutsenko werd derde in de daguitslag. LEIDERSPOSITIE VERSTERKT De combinatie van die twee prestaties bezorgde Astana dus ook de dagzege bij de teams. Er wordt in de virtuele Giro een klassement opgemaakt voor ploegen en wat dat betreft versterkt Astana dus alleen maar zijn leiderspositie. De eerste achtervolger in het klassement is Jumbo-Visma. Mede te danken aan de inspanningen die Antwan Tolhoek en ook onze landgenoot Laurens De Plus leverden in de meest recente etappe.