Tim Wellens moet wedstrijd laten schieten die hij in 2015 nog won: "Die keuze is makkelijk"

Voor de renners die het in zich hebben om op verschillende soorten terreinen een rol van betekenis te spelen, is het keuzes maken, keuzes maken en nog eens keuzes maken dit najaar. Dat zal dus ook Tim Wellens moeten doen. De ene is natuurlijk al moeilijker dan de andere.

In de eerste plaats is het hopen dat de kalender die bekendgemaakt is ook realiteit zal worden. "Uiteraard moeten we afwachten of alles zal kunnen doorgaan, maar ik ben optimistisch gestemd. Indien er nu iets tussenkomt, kan er niet meer geschoven worden. Simpel. Voor de omkadering belooft het echter niet simpel te worden. Maar ik denk dat niemand gaat sakkeren", zegt Wellens in het Het Belang van Limburg.

Een beslissing die er voor Wellens lijkt aan te komen, is bijvoorbeeld om mee te doen in de Ronde van Polen of in Milaan-Sanremo. Op papier rij je natuurlijk liever Sanremo. Aan die wedstrijd kleeft meer prestige. Maar is dat verstandig als jouw team met Ewan, Degenkolb en Gilbert drie kandidaat-winnaars aan de start brengt? Zulke zaken zullen we dus moeten bespreken."

In de GP van Montréal moeten ze hem niet verwachten. Die eendagskoers won Wellens nochtans in 2015, maar valt nu samen met de Tour. "Die keuze is makkelijk. In theorie is er één koers die telt: de Tour. Dat is veruit de belangrijkste koers van het jaar."