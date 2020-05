🎥 Eddy en Axel Merckx doen mee in video die Team Belgium moet inspireren: "Je hebt onze volledige steun"

Axel Merckx beleefde zijn gloriemoment in 2004 door brons te veroveren op de Olympische Spelen en ook vader Eddy is uiteraard olympiër. Zij zagen het dan ook wel zitten om de atleten die België in 2021 aan medailles moeten helpen een duwtje in de rug te geven.

Die moeten nu immers een jaar langer toeleven naar dat grote evenement en het is niet altijd evident om in zo'n lange periode de motivatie hoog te houden. Daarop steken olympiërs uit het verleden Team Belgium in een videoboodschap een hart onder de riem. Ze richten zich rechtstreeks tot elke atleet die in Tokio in actie wil komen. "Je Olympische droom is met een jaar uitgesteld", verwijst Eddy Merckx naar het feit dat de Spelen pas in 2021 doorgaan. "We zijn trots op jou en je hebt onze volledige steun", zijn de bemoedigende woorden van Axel. Wie zich geplaatst heeft voor de Olympische Spelen of nog hoopt op een olympische selectie, houdt dit maar beter in het achterhoofd en dan zullen de goede prestaties zeker volgen.