Serge Pauwels, ploegmaat van Van Avermaet bij CCC, gelooft erin dat CCC dit wielerjaar nog kan uitdoen als sponsor. Al moeten de renners wel nog altijd een stuk inleveren.

CCC is een schoenenbedrijf met meer dan 1.000 winkels die allemaal moesten slutien bij de uitbraak van het coronavirus. "Ondertussen zijn er enkele fillialen terug open", zegt Serge Pauwels bij Extra Time Koers. "Maar er is lang geen geld binnengekomen. Zo'n sponsorfactuur van een wielerploeg kan dan heel pijnlijk zijn. Het management is op zoek naar een oplossing en het ziet er goed uit voor dit jaar", weet Pauwels.

"Desnoods rijden we de Ronde van Frankrijk achterstevoren"

Alles staat of valt met het rijden van de Ronde van Frankrijk volgens Serge Pauwels. "Het belangrijkste voor CCC is dat er opnieuw gekoerst wordt. Dat de shirtsponsoring zichtbaar is op de tv's, is interessanter dan een virtuele Ronde van Vlaanderen", is hij goed op de hoogte.

"Maar de Tour blijft de belangrijkste wedstrijd. Desdnoods rijden we hem achterstevoren maar we moeten die Ronde van Frankrijk zeker rijden."