Het 'plan-Weyts' doet sportwereld leven op hoop: "Hoe wedstrijden er zullen uitzien, moet nog uitgemaakt worden"

Na overleg met onder meer Belgian Cycling is het plan van Vlaams minister van Sport Ben Weyts doorgespeeld aan de virologen en de federale regering. Het is nu aan hen. Als dit plan goedgekeurd zou worden, belooft dat naar verluidt veel goeds voor de sportbonden.

"De meeste sportbonden hebben nu een redelijk perspectief", zegt Lode Grossen, de voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, aan Sporza. Die was er tijdens de besprekingen bij. "Er is rekening gehouden met de ernst van de situatie, maar er is ook een opening om opnieuw te kunnen sporten."

Elke sport maakt zijn eigen protocol

Vanaf 18 mei zou er opnieuw in groepen van twintig getraind kunnen worden. En wat ook schitterend nieuws voor het wielrennen zou zijn: vanaf 1 augustus zou men weer wedstrijden mogen organiseren. "Hoe die er zullen uitzien, dat moet nog uitgemaakt worden." Het zou wel kleinschalig gehouden moeten worden. "Elke sport maakt zijn eigen protocol."

De bal ligt nu in het kamp van de GEES en de volgende Nationale Veiligheidsraad. "Ze hebben beloofd volgende week met een advies op de proppen te komen. Ook de beslissing over de sportkampen moet door hen genomen worden, samen met de jeugdkampen."