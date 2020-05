Krijgen we een Tour de France met beste deelnemersveld ooit? Teambaas Mitchelton-Scott denk van wel

Volgens Matt White, teambaas bij Mitchelton-Scott wordt het nog een hele opgave om de deelnemerslijsten van de wedstrijden in te vullen in de nieuwe kalender. Hij verwacht wel dat de teams met hun beste renners naar Tour de France zullen trekken.

"Sommige sponsors zullen de teams verplichten om zich toe te spitsen op de Ronde van Frankrijk", denkt White bij Cyclingnews. "Ik voorspel dat de teams verplicht zullen worden om hun beste klassementsman naar de Tour te sturen. Ineos kan Carapaz naar de Giro sturen en Thomas, Froome en Bernal meesturen naar de Tour. Maar geen enkel ander team heeft zoveel diepte in de selectie", weet White.

Bij Jumbo-Visma zullen ze alleszins hun beste selectie sturen aangezien Dumoulin, Kruiswijk én Roglic aan de start zullen staan van de Tour. Maar die drie kleppers stonden ook aan het begin van het seizoen al op de Tour-planning van Jumbo.

'Sponsors willen niet meer wachten op publiciteit'

"Er zullen renners zijn die van de Giro in mei hun doel hadden gemaakt, maar dat kan nu gewisseld zijn naar de Tour. Daardoor zal het in de Giro misschien een beetje makkelijker zijn om een goed eindresultaat neer te zetten dit jaar", lijkt het goede nieuws te zijn voor renners die naar Italië trekken.

De sponsors willen zoveel mogelijk in the picture komen en de Tour is daar ideaal voor. Ze willen niet "wachten tot de Giro, ze willen snel resultaten zien nu. Sportief gevolg daarvan is dat veel renners de dubbel Tour-Vuelta zullen doen, wat de competiviteit van de Vuelta kan bevorderen."