Nys wil dringend aandacht voor veldrijden: "Afstappen van gegeven dat Mathieu en Wout belangrijkste schakels worden"

De WorldTour-kalender voor de weg is af, nu moet er zo snel mogelijk gekeken worden naar de veldritkalender. Dat is alvast de mening van Sven Nys. Hij verwacht sowieso de afgelasting van een aantal crossen. Dat heeft Nys gezegd in een Facebook Live van 'Sporza'.

Eén annulering is al een feit. "Het is sowieso een somber verhaal. Ik denk dat er na Ardooie nog crossen zullen wegvallen. Het is 5 voor 12 om de kalender van de cross te bestuderen. De ambitie om de Wereldbeker groot te maken en elke zondag uit te spelen, komt nu ook in de problemen."

ZONHOVEN VALT OP SUPER SUNDAY

Nys beseft dat Zonhoven al zeker tuk zal zijn op een nieuwe datum, nu het op de Super Sunday (25/10, met Parijs-Roubaix, laatste Girorit en Vueltarit) van het wegwielrennen valt. Voorts zal solidariteit ook belangrijk zijn. "We moeten elkaar helpen om dit jaar te overleven om op lange termijn de cross een boost te kunnen geven."

En gaan we Van der Poel en Van Aert nog veel zien in de cross? "We moeten afstappen van het gegeven dat Mathieu en Wout in de toekomst de belangrijkste schakels van onze discipline worden. Dat zie je toch al een paar jaar aankomen? Wout en Mathieu zullen af en toe opduiken en het goed doen. Maar als we een discipline bouwen naar de mogelijkheden van Mathieu en Wout om mee te doen, zullen we een heel kort seizoen hebben."