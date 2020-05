Probleem voor UCI? Vijf procent van normale aantal tests: "De strijd tegen doping is in deze periode vrij uitdagend"

Is er een probleem dat straks tot uiting gaat komen? UCI-voorzitter David Lappartient heeft bevestigd dat er amper vijf procent van de normale dopingtesten afgenomen worden door de coronacrisis.

Verschillende toprenners, zoals Romain Bardet, Chris Froome en Tom Dumoulin, hebben al gezegd dat ze al 'eeuwen' geen dopingcontroleur meer gezien hebben. Dat klopt, want er zijn 95 procent minder bloed- en urinetests afgenomen sinds de stopzetting van het seizoen.

“We hebben gemerkt dat de situatie voor de strijd tegen doping vrij uitdagend is geweest”, klinkt het bij David Lappartient bij Cyclingnews. “Door de lockdown in verschillende landen was het nogal moeilijk om tests te plannen. Minder dan vijf procent daarvan werden afgeleverd vergeleken met een normale situatie. We zijn in overleg met de CADF om zo snel mogelijk weer op schema te geraken.”

Op dit moment gaat de UCI dan ook voort op de whereabouts en het biologisch paspoort van de sporters. “Daarmee zullen we kunnen zien of er manipulaties gebeurd zijn tussen het begin en het einde van de lockdown. We zijn er vrij zeker van dat we dopingovertredingen kunnen vaststellen in die periode. De CADF zal zijn best doen om de geloofwaardigheid van onze sport te garanderen voor het tweede deel van het seizoen.”