Ronde van Italië op zoek naar nieuwe startplek. "Moeilijk om overeenkomst te vinden met overheden"

De Giro van 2020 zou normaal gezien starten in Hongarije, maar door het coronavirus is de organisatie op zoek naar een start in Italië zodat de volledige ronde binnen de landsgrenzen valt.

"We zijn twee hypotheses aan het uitwerken en die zijn niet noodzakelijk in Sicilië", zegt Giro-baas Mauro Vegni bij La Repubblica. Normaal gezien zou de Giro starten in Hongarije voor drie etappes om in Sicilië de eerste etappe te hebben op Italiaanse boden na vier dagen. "Het is op dit moment heel moeilijk om een overeenkomst te vinden met de regionale overheden", geeft Vegni toe.

De Giro van 2020 overlapt met de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix. In een eerste statement zei Giro-organisatie RCS Sport dat ze zelf een paar alternatieve data hadden die minder overlappingen zou geven bij de grote koersen. Maar in een officieel communiqué later waren ze al heel wat voorzichtiger en toonden ze meer respect voor de kalendercommissie