Voormalige wielerpatron (Tinkoff) Oleg Tinkov lijdt aan leukemie

Oleg Tinkov, de Russische ondernemer die in de wielerwereld bekend is van de formatie 'Tinkoff', lijdt aan leukemie. In 2016 doekte hij de ploeg op.

Het is de Russische krant Vedomosti die het nieuws over de ziekte naar buiten bracht. Volgens het dagblad lijdt Oleg Tinkov aan acute leukemie. Al van oktober 2019 zou de Russische miljardair gediagnosticeerd zijn met de verschrikkelijke ziekte. In 2012 kocht de Tinkoff bank zich in bij Saxo Bank. In 2016 heette het team voluit Tinkoff. In de 4,5 jaar durende participatie van Tinkov in de wielerwereld reden onder meer Alberto Contador, Ivan Basso en de broers Sagan voor zijn team. In 2015 en 2016 won Peter Sagan de regenboogtrui als renner van Tinkoff.