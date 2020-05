Wielrenners met ambities voor Europese titel kunnen in München gezelschap krijgen van nog veel meer sporters

De Europese kampioenschappen van 2022 gaan immers één groot multisportevent worden. Dat stond alvast. In het wielrennen, maar ook in het atletiek, turner, roeien en triatlon zullen dan in het Duitse München Europese titels uitgedeeld worden.

Het stadsbestuur van München en de organisatie van het EK van 2022 bekijken nu de mogelijkheid om nog meer sporten uit te nodigen in augustus dat jaar. Het gaat om beachvolleybal, klimmen, kanovaren en tafeltennis. Een definitieve beslissing is wellicht voor eind mei.

