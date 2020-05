Laurens De Plus is klaar voor een strijd met Ineos: "Momentum is nu wel weg"

Laurens De Plus zal net als vorig jaar een belangrijke pion zijn voor Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk, als die gereden kan worden. Jumbo-Visma kan in dat geval wel een ijzersterke ploeg opstellen die de strijd kan aangaan met het grote Ineos.

Dat is gerust iets waar De Plus zich voor wil opladen, geeft hij aan in een Facebook Live van Shimano. "Het zal een harde strijd worden. Primoz Roglic heeft de laatste grote ronde gewonnen. Dat momentum probeer je vast te houden, maar dat is nu wel weg doordat je nog niet buiten hebt kunnen koersen."

De Plus heeft zich nog niet op de wegen begeven waar het Tourpeloton straks langs moet. "We moesten nog gaan verkennen. Hopelijk komt dat er nog van. Dan kun je je een goed beeld schetsen van hoe het daadwerkelijk is."

Het kan wel eens een moeilijk voorspelbare Tour worden, met weinig wedstrijden in de aanloop daarnaartoe en renners die zich de komende maanden elk op hun manier voorbereiden. "Iedereen is zo blij dat er een Tour komt, dat het niet uitmaakt dat het wedstrijdverloop anders gaan zijn."