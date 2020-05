Met dank aan WhatsApp-groepje: mekaar blijven aanvuren volgens Fuglsang de sleutel voor succes van Astana

Jakob Fuglsang is één van de weinige renners die dit jaar al overwinningen kon vieren: twee ritzeges in de Ruta del Sol, de eindzege én het puntenklassement. Een oogst waar weinig van zijn collega's in 2020 tegen op kunnen. Nu is daar ook al een virtuele zege bijgekomen.

Jakob Fuglsang droeg bij aan de overwinning van Astana in de virtuele Giro. "We zijn heel blij met de eindzege, zelfs met een virtuele. Het is een leuk gevoel om op dag één de virtuele roze trui te pakken en die niet meer af te geven", verwijst de Deen naar de dominantie van zijn ploeg in deze alternatieve rittenkoers.

De ritten waren superintens

Al blijft Fuglsang in de eerste plaats wegrenner. "Het is natuurlijk compleet anders dan een Giro te rijden op de weg. De ritten waren misschien kort, maar wel superintens. Het was een goede training voor mij. Ik geef er nog altijd de voorkeur aan te koersen op de weg. Het was wel een perfecte opportuniteit voor een lastige training en om onze kleuren en onze sponsors te tonen, die ons steunen in deze moeilijke tijden."

En als je vna start gaat, kan je er maar beter alles aan doen om te winnen. Dat hebben ze bij Astana zeker gedaan. "We hebben als een team samengewerkt, hadden de steun van teammaats en coaches in een WhatsApp-groepje en motiveerden elkaar."