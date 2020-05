🎥 Throwback: spurter van Bora-Hansgrohe ontwijkt val en vloert vervolgens Viviani en Ewan aan de streep

Voorlopig nog geen hervatting van de koersen in 2020, maar een jaar geleden was er wel een belangrijke wielerafspraak. Dan stond de tweede etappe in de Ronde van Italië op het programma. We halen nog eens voor de geest hoe het toen allemaal verlopen is.

Een dag eerder had Primoz Roglic zich in een individuele tijdrit in het roos gehesen. De eerste rit in lijn voerde het peloton van Bologna naar Fucecchio, over een afstand van 205 kilometer. Kort nadat iedereen zich op gang trok, ontsnapte een groep van acht man. Bidard, Frapporti, Maestri, Owian, Sean Bennett, Cima, Ciccone en Clarke waren de eerste vluchters uit de Giro.

Dit achttal bouwde in een regenachtig begin van de etappe een maximale voorsprong uit van vier en een halve minuut. In de loop van de dag was er wel beter weer op komst. Op 52 kilometer van de aankomst kwam de Montalbano eraan, de eerste klim in de Giro en eentje van tweede categorie. De koplopers waren dan al twee minuten van hun voorsprong kwijtgespeeld.

Ciccone onderhield een stevig tempo en kwam als eerste boven. Nadien sloten Bridard, Owsian en Frapporti opnieuw aan. Ook op de tweede klim van de dag pikte Ciccone de meeste punten voor het bergklassement mee. In de afdaling nam Sunweb het commando in het peloton en in de finale stak ook Bora-Hansgrohe een tandje bij.

Crash in the finish, the Israel Academy rider bouncing on the crash barrier feet and then tangles with a Groupama-FDJ rider. Ackermann just avoids pic.twitter.com/WYvfhBvly2 — the Inner Ring (@inrng) May 12, 2019

Op zeven kilometer van de aankomst werden de vier leiders teruggegrepen. Het werd dus een sprint, maar wel zonder twee eventuele kanshebbers. Giacomo Nizzolo en Manuel Belletti hadden te kampen met mechanische pech. Het werd een boeiende finish. Ackermann kwam maar net vermijden dat hij door Le Gac werd meegesleurd in een valpartij, remonteerde vervolgens Ewan en liet ook Viviani achter zich.