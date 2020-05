Christoph Roodhooft ziet nog veel doelen voor Van der Poel: "Mathieu zal misschien maar 10 crossen rijden"

Het is voor iedereen al wikken en wegen geweest met de steeds wijzigende plannen. Voor Mathieu van der Poel zou 2020 een heel belangrijk jaar worden, maar wat schiet er nu nog over? Toch nog heel wat, meent Christoph Roodhooft.

De ploegleider van Alpecin-Fenix mikt nu met Van der Poel op een sterk najaar. "Nu zijn we nog een paar weken in relatieve rustmodus en dan kunnen we opbouwen naar augustus. We zijn al zeker van 5 monumenten. Daarmee heeft Mathieu van der Poel toch een aantal mooie doelen", zegt Roodhooeft aan Sporza.

WERELDBEKERS MOUNTAINBIKE HOOGTEPUNTEN

Het is natuurlijk niet mogelijk om nadien meteen over te gaan in het volgende seizoen. "De winter zal wel korter worden. Mathieu zal misschien maar 10 crossen rijden." Dan ook even die andere discipline aankaarten waar Van der Poel actief in is, het mountainbiken. Dat blijft de Nederlander minstens tot 2024 doen. "Daar ben ik echt blij om. Die Wereldbekers zijn echt hoogtepunten in een seizoen en Mathieu haalt ook resultaten."

Voorts blijft het werken aan de omkadering rond Van der Poel. En dus om op een gegeven moment de stap te zetten naar de WorldTour? "Het brengt ook verplichtingen met zich mee die soms niet evident zijn, al is het uiteindelijk wel onze ambitie."