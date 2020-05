Procontinentale teams begrijpen keuzes kalendercommissie: "wij zijn maar tweede klasse"

Procontinentale teams, buiten Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel worden maar weinig gehoord of ze wel tevreden zijn met de nieuwe kalender. Hilaire Van Der Schueren en Walter Planckert stellen zich alvast begripvol op.

"Onze mening wordt pas later gehoord, maar dat is perfect normaal. We weten dat we tweede klasse zijn en we moeten ons daarbij moeten neerlegen. Ik begrijp ook volkomen dat ze eerst zullen proberen om de WorldTour op orde te zetten", zegt Hilaire Van Der Schueren van Circus-Wanty Gobert.

"Ik maak me geen zorgen over ons programma. Op de Tirreno,, Tour en Vuelta na mogen we overal starten. We moeten zelfs koersen schrappen, want we gaan niet naar Canada. Dat is heel duur en misschien ook wel van het goede te veel in deze periode."

"Er verandert niet zo veel"

"Wij rijden sowieso geen grote ronde, dus er verandert niet zo veel", zegt Walter Planckaert van Sport Vlaanderen-Baloise.

Bij Alpecin-Fenix zijn ze wat terughoudender aangezien ze nog niet weten hoe het zit met de andere wielerdisciplines. "De WorldTour wijzigt misschien nog, de kalender van het mountainbiken is ook nog niet bekendgemaakt. We wachten af tot alle kalenders klaar zijn", zegt manager Philip Roodhooft.