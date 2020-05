Nibali doet opmerkelijke uitspraak: "Ik wil graag dit monument nog rijden"

Vincenzo Nibali is één van de meest talentvolle renners van zijn generatie. De Italiaan won de drie grote rondes al en twee monumenten: Lombardije en Milaan-San Remo. In één monument is Nibali nog nooit van start gegaan, maar daar wilt hij nu iets aan veranderen.

“Ik ben niet gemaakt voor Parijs-Roubaix, maar ik wil het zeker een keer proberen", zegt Nibali bij het Italiaanse Tuttobiciweb. Voorts heeft hij elk monument al gereden. Twee keer won hij in de Ronde van Lombardije, één keer in Milaan-San Remo. In Luik-Bastenaken-Luik is een tweede plaats zijn hoogste notering. in 2018 kwam hij zelfs aan de start van de Ronde van Vlaanderen en eindigde hij verdienstelijk 24e. "Ik had nooit tijd voor Parijs-Roubaix", klinkt het bij Nibali.

"Maar ik wil graag nog een keer deelnemen aan Parijs-Roubaix, ook al ben ik geen kasseispecialist", aldus Nibali. In 2014 heeft hij wel al eens kunnen proeven van het kasseiwerk in de Ronde van Frankrijk. Toen eindigde Nibali derde in de etappe, na winnaar Lars Boom en Jakob Fuglsang. Nibali won dat jaar de Ronde van Frankrijk. Dus wie weet wat een Nibali in topvorm allemaal kan doen in Roubaix.

Dat zal alleszins niet voor dit jaar zijn want Nibali focust zich om voor de derde keer eindwinnaar te worden in de Giro. De laatste etappe van de Ronde van Italië valt samen met Parijs-Roubaix. Nibali zal het dus volgend jaar, op zijn 36e moeten proberen.