🎥 Van Aert en zijn ploegmaats met stevige problemen geconfronteerd tijdens hoogtestage

Het is voorlopig niet de meest evidente hoogtestage voor Wout van Aert en zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike. Dat maakt een video van Niklas Behrens wel duidelijk.

Behrens neemt ons via een filmpje op zijn Instagrampagina mee achter de schermen van de hoogtestage van Visma-Lease a Bike. "Een dag in het leven van een profrenner tijdens hoogtestage op de Sierra Nevada op 2360 meter", schrijft de Duitse renner er toepasselijk bij. De rest wijst zichzelf dus uit: we krijgen te zien hoe zo'n dag op stage verloopt.

De video begint met een winterlandschap: zo wordt de toon meteen gezet. Bij het opstaan om 8u30 's ochtends neemt Behrens meteen wat vitamine D in. Daarna opent hij het raam om de weersomstandigheden te checken: hoe ver je ook kijkt, er is niets anders te zien dan sneeuw. Of het moet wat ijs zijn dat het midden van de weg glad maakt.

Vooral virtuele fietsritten voor Van Aert

Dat doet Behrens al snel besluiten dat het opnieuw een dag wordt met indoortrainingen. Van Aert heeft via Strava ook laten weten dat hij al verschillende virtuele fietsritten heeft afgewerkt, met behulp van de app ROUVY. Hij en zijn ploegmaats hebben nog maar sporadisch buiten kunnen trainen: de conditie wordt indoor op peil gehouden.

Na een omeletje tijdens het ontbijt kon Behrens wel een leuke vaststelling doen: de zon was er doorgekomen. Dat maakt het allemaal toch wat aangenamer. Vervolgens is het tijd voor de aangekondigde training op de rollen. Na een warme lunch om de inwendige mens te versterken, met onder meer pasta op het menu, trekt Behrens naar de gym.





Haperende auto extra probleem tijdens Visma-stage

Na de opwarmoefeningen begint hij dan echt aan zijn work-out. Na een massage en het diner wordt er nog een probleem vastgesteld: een auto heeft het begeven in de winterse omstandigheden. Op hoogtestage gaan naar de Sierra Nevada, het is makkelijker gezegd dan gedaan.