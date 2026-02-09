Adrie van der Poel komt met heerlijke anekdote over zoon Mathieu voor de dag

Adrie van der Poel zou ongetwijfeld talloze anekdotes kunnen vertellen over zijn zoon Mathieu. Eentje wijst er wel op dat Mathieu een goede balans vindt tussen alles doen voor zijn vak en leven zoals hij wil leven.

"Ik zie Mathieu 's ochtends op de dag dat hij de Amstel Gold Race wint", begint Adrie aan zijn verhaal in een reportage van Sporza. "Die loopt gewoon langs het buffet, hè. Met spek en eieren en weet ik het allemaal. Die propt zichzelf vol en acht uur later wint hij de koers." Het was de editie van 2019 die door Van der Poel gewonnen werd.

Dat was zo'n memorabele editie omdat de groep Van der Poel in de finale nog een schijnbaar onoverbrugbare achterstand goedmaakte. De anekdote van Adrie over dat ontbijt is nogmaals een bewijs dat Mathieu het soms toch wat losser aanpakt dan sommige andere renners die nooit afwijken van de wetenschappelijke benadering.

Adrie vindt dat je moet doen waar je in gelooft

"Het heeft iets te maken met geloof. Als je erin gelooft, dan moet je het doen", vindt Adrie. Wel is één zaak duidelijk: het draait om het vinden van de evenwicht. Net als iedereen moet Mathieu immers keihard werken om het beste uit zichzelf te halen. "Hij kent zichzelf door en door. Vorig jaar heeft hij gezegd: ik moet nog harder werken om Tadej Pogacar te volgen op bepaalde klimmetjes."

Wel heeft Mathieu het tot een kunst verheven om klaar te zijn om voor de zege te strijden op elke dag dat hij aan de start van een koers staat. "Hij zegt: ik zie op training vaak meer af dan in de wedstrijd. Die trainingen vergen ook heel veel, denk ik. Als je het peloton volgt op Strava, zie je dat renners 6,5 of 7 uur rijden aan 38 kilometer per uur gemiddeld. Dat reden wij in de Ster van Bessèges."

Alle renners zijn anno 2026 supergoed voorbereid

Lees ook... De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop›

Adrie bedoelt dus dat de inspanning tijdens sommige trainingen van de huidige renners neerkomt op de inspanningen die vroeger tijdens een wedstrijd geleverd werden. "Die mannen komen zo voorbereid aan de start van de eerste wedstrijd", uit Adrie zijn bewondering voor de nieuwe generatie.